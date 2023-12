Nel video l’intervista a Enrico Bonzanini, Direttore Generale Ac Carpi

Non c’erano mai stati dubbi ma adesso è anche ufficiale. Il Carpi e il Comune di Carpi hanno messo nero su bianco il rinnovo per altri 3 anni della convenzione per lo stadio “Cabassi”, come annunciato dal dg Enrico Bonzanini a margine del pranzo con la stampa svoltosi presso il ristorante Da Michele allo Sporting.

In attesa della partitella di domattina alle 10 al “Cabassi” a ranghi misti che chiuderà le fatiche della prima squadra, l’incontro con i giornalisti è stato utile anche per fare il bilancio di questo 2023 che in casa biancorossa ha visto la ripartenza a filiera completa del settore giovanile. L’anno solare che si sta chiudendo ha visto il rinnovo dell’impegno da parte della famiglia Lazzaretti, che ha ridato vita al Carpi dopo il fallimento del 2021.