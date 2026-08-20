Ultime settimane di vacanza per gli studenti modenesi, con il pensiero di tante famiglie già rivolto al portafoglio e al dispendio economico che accompagnerà il rientro sui banchi. Un contesto in cui tornano centrali il caro libri e i costi di corredo e materiali didattici. Per questi acquisti sono in arrivo contributi regionali dedicati a chi frequenta scuole secondarie di primo e secondo grado. Della misura potranno beneficiare anche gli iscritti ai percorsi dei Centri per l’istruzione degli adulti. Le domande potranno essere presentate a partire dal 4 settembre e fino alle ore 18 del 23 ottobre 2026. I destinatari delle agevolazioni devono essere residenti in Emilia-Romagna e avere un’età non superiore a 24 anni, ovvero nati a partire dal 1 gennaio 2002. Nessun requisito anagrafico per gli studenti con disabilità certificata. I contributi sono riservati ai nuclei familiari in possesso di Isee 2026 in corso di validità: previste due fasce di accesso a seconda dei requisiti economici, la prima con Isee da 0 a 10.632€ e la seconda fino alla soglia di 15.748€.

Le pratiche sono da formulare esclusivamente online, tramite accesso con Spid, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi alla piattaforma digitale Eg.Go.

Per presentare la domanda sono sufficienti un documento di identità in corso di velidità e l’attestazione Isee 2026, che può essere integrata anche successivamente. La compilazione può essere effettuata dai genitori o dai tutori in possesso di delega, infine direttamente dagli studenti, se maggiorenni. La Regione determinerà gli importi dei contributi sulla base delle risorse disponibili e del numero di studenti idonei.