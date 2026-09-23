Nel video l’intervista a Marzio Govoni, Sunia Modena

Un nuovo difficile capitolo si sta aprendo sul fronte dell’abitare. La decisione della Banca europea di alzare il costo del denaro dal 2,25 al 2,50% rischia di ripercuotersi su prestiti e mutui, con una nuova stangata sul pagamento delle rate della casa. Secondo le stime, per un finanziamento dal 250mila euro, la spesa mensile potrebbe passare, secondo la Federazione autonoma bancari italiani, da circa 177 euro a 212 euro al mese. E notizie migliori non arrivano dal fronte affitti, da anni tema delicatissimo a Modena. Secondo Sunia, con l’aumento drastico dei costi energetici previsti per l’autunno, il rischio è quello di vedere un boom inflazionistico che si ripercuote sulle rate dell’affitto, così come avvenuto nel 2022. A pagare il conto più salato, ancora una volta, sarebbero i lavoratori precari, gli agenti di polizia e gli operatori sanitari che intendono crearsi una vita a Modena