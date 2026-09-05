Ha aggredito tre ispettori della Polizia Penitenziaria, provocando loro traumi contusivi che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. È accaduto alla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, dove un detenuto sottoposto a custodia attenuata si è scagliato contro il personale. Per i tre ispettori la prognosi è rispettivamente di 6, 7 e 15 giorni. A denunciare l’episodio è Antonio Granatiero, segretario locale del Sappe. Il sindacato torna così a lanciare l’allarme sulle condizioni di sicurezza all’interno della struttura. Secondo Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale, occorre valutare con maggiore attenzione il percorso detentivo dei reclusi. Il detenuto coinvolto, infatti, era stato assegnato a Castelfranco Emilia proprio sulla base di una segnalazione positiva che ne aveva consentito l’accesso a una struttura a custodia attenuata. Per i sindacati la struttura è in piena emergenza. A preoccupare è anche il futuro della struttura: a novembre è prevista l’apertura di una nuova ala detentiva, con altri 40 reclusi, mentre il prossimo anno sono attesi numerosi pensionamenti tra gli appartenenti al Corpo. Una situazione che, secondo il sindacato, rischia di aumentare ulteriormente la pressione sul personale.