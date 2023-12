Nel video l’intervista al dott. Dott. Stefano Pigati Responsabile Pronto Soccorso Ospedale Baggiovara

Con la notte di Capodanno alle porte, torna lo spettro dei pericoli derivanti dai cosiddetti botti e similari. A Modena anche quest’anno, per contrastare e soprattutto prevenire i pericoli derivanti dal loro uso improprio, un’ordinanza comunale li vieta sino a domenica 7 gennaio. Nello specifico nel centro storico non possono essere utilizzate lanterne cinesi volanti, perché, una volta in quota, sfuggono al controllo rischiando di provocare incendi. Inoltre, è sempre vietato far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio in tutta l’area cittadina, in caso di assembramenti. Eppure, ogni anno, c’è chi disattende tali divieti provocando potenziali pericoli a sé stesso e agli altri

Ma oltre ai casi legati ai botti, i pronto soccorso registrano la notte di Capodanno molti accessi per intossicazione da alcol o vittime di incidenti stradali

Il Capodanno 2023 ha visto 124 interventi del 118 su tutto il territorio, in aumento rispetto all’anno precedente. Dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Baggiovara un appello