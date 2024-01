Nel video l’intervista a Carmine Bovienzo, Segretario Regionale Uil Trasporti

Troppi pochi autisti per garantire tutte le corse necessarie alla città e alla provincia? Seta prova a risolvere il problema chiedendo aiuto alle Filippine. Ieri mattina a Milano una delegazione composta dal Presidente Alberto Cirelli e dai responsabili dell’Ufficio Personale dell’azienda ha incontrato il Console generale delle Filippine Elmer G. Cato. Il fine: quello assumere cittadini filippini con il ruolo di autisti. Se il Console ha manifestato interesse per il progetto, lo stesso non si può dire per il sindacato Uil Trasporti. Per la sigla, non è questo il modo per risolvere il problema ormai strutturale di carenza di organico nel trasporto pubblico locale

In questi giorni ai tagli già annunciati da dicembre, Seta ha soppresso ulteriori corse giustificando l’assenza improvvisa degli autisti a causa delle malattie stagionali. Una scusa che non regge secondo la Uil, dato che il problema viene da molto più lontano