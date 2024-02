Nel video, l’intervista a Giovanni Palazzi, Medico dell’Oncoematologia Pediatrica Policlinico di Modena

Al fianco dei pazienti, insieme per combattere le neoplasie infantili. Il supporto psicologico e l’attività di volontariato in reparto sono al centro della Giornata Mondiale contro il cancro infantile. A Modena sono circa trenta i casi che dal territorio provinciale, ma in alcuni casi anche italiano e internazionale, si rivolgono alla pediatria del Policlinico locale. Oltre alle nuove tecniche e strumenti utilizzati per le terapie, è fondamentale l’umanizzazione delle cure sanitarie, in un percorso volto a rendere più vicino il rapporto tra medici e pazienti. Oltre al lavoro svolto per le cure, che richiede un grande sforzo collettivo, ha un ruolo cruciale anche il monitoraggio della malattia, con i controlli oncologici che devono essere eseguiti per valutare l’insorgenza degli effetti in seguito alla conclusione del ciclo di terapie. Attualmente le probabilità di guarigione a cinque anni dalla fine delle terapie è di oltre l’80% in Italia.