Nel video la conferenza di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Due derby all’orizzonte per il Modena di Bianco, che domani sarà impegnato al Tardini contro la capolista Parma, incontro che precede la gara casalinga contro la Reggiana. Per l’occasione sarà utilizzato un pallone rosso, per celebrare la Giornata della Violenza contro le Donne, in programma domani. Nella rosa di Bianco ancora infortunati sei giocatori, tra cui Strizzolo e Gerli.

I canarini affrontano un Parma lanciatissimo in campionato, in cima alla classifica e con due sconfitte rimediate in questo inizio di stagione. Nell’ultimo match al Tardini, il Modena vinse 2-1, grazie anche ad una rete di Bonfanti, che è tornato a segnare mettendo a referto un gol importante con l’Italia Under 20. Il Modena arriva alla partita di domani dopo il Ko con la Sampdoria, il terzo in questa Serie B per i gialli, che in trasferta non hanno ancora perso.