L’estate 2026 è stata la più calda mai registrata a Modena dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche sistematiche effettuate dall’Osservatorio Geofisico. Il dato più significativo riguarda l’intera estate meteorologica, cioè il periodo tra giugno e agosto, durante il quale la temperatura media ha raggiunto 28,4 °C, superando il precedente record del 2003, quando si erano registrati 28,3 °C. Anche agosto ha stabilito un nuovo primato, con una temperatura media di 29,5 °C, superiore ai precedenti 29,4 °C registrati nell’agosto 2003 e nel luglio 2015. L’intera estate è stata di circa 3,3 °C più calda della norma. Numerosi anche i giorni caratterizzati da temperature estreme: tra gennaio e agosto sono state 31 le giornate con massime di almeno 35 °C, contro le 21 del 2003. Inoltre, la prima giornata oltre i 35 °C è arrivata già il 27 maggio, risultando la più precoce dall’inizio delle rilevazioni. Al caldo eccezionale si è aggiunta una forte scarsità di precipitazioni. Tra giugno e agosto sono caduti appena 81,4 millimetri di pioggia, con un deficit del 44%. Gli esperti invitano poi alla prudenza nel considerare conclusa la stagione calda. Un possibile cambiamento della circolazione atmosferica potrebbe verificarsi solo intorno al 12 settembre, con l’arrivo di aria più fresca e instabile dall’Atlantico e dall’Europa centro-settentrionale, ma al momento è ancora presto per avere certezze.