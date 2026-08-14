L’ondata di caldo che sta caratterizzato l’estate in corso, contrassegnata da svariate giornate di allerta arancione e rossa diramate dalla Regione Emilia-Romagna per temperature estreme e diffuse condizioni di disagio bioclimatico, ha richiesto un’attenzione particolare anche sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro all’aperto.

In questo contesto, la Polizia locale di Modena ha intensificato i controlli nei cantieri edili del territorio proprio nelle giornate contrassegnate dal livello massimo di allerta, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori. L’esito delle verifiche è stato complessivamente positivo: non sono state riscontrate irregolarità.

I sopralluoghi che si sono svolti nelle seconda metà di luglio, in condizioni di allerta rossa, sono stati svolti in 15 cantieri, senza rilevare la presenza di maestranze al lavoro in condizioni di esposizione al rischio di calore, nelle ore più critiche.

Vari i cantieri dove non vi erano addetti al lavoro, in uno erano presenti circa quaranta operai nel primo pomeriggio, ma le attività si svolgevano prevalentemente all’interno dell’edificio, mentre i lavori esterni erano limitati e organizzati in condizioni di ombreggiatura, con alternanza tra interno ed esterno. In un altro cantiere, i pochi lavoratori presenti erano impegnati in lavorazioni interne; un accesso temporaneo alla copertura era motivato da verifiche tecniche. Anche in questi casi non sono emerse violazioni.

L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme e garantire condizioni di lavoro sicure anche durante i periodi di maggiore criticità climatica.