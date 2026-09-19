Nel video l’intervista a Marco Zanni, Direttore Coldiretti Modena

Frutta e verdura costano sempre di più, e dietro ai rincari c’è un fattore che pesa in maniera consistente sulle nostre tavole: il clima. Quella appena trascorsa è stata un’estate particolarmente difficile: caldo estremo, siccità, grandinate e altri fenomeni violenti hanno ridotto la disponibilità di diversi prodotti. E quando la merce scarseggia, il prezzo inevitabilmente sale. A farne le spese sono soprattutto alcuni prodotti di prima necessità: pomodori, insalata, melanzane e zucchine. In alcuni supermercati, inoltre, gli scaffali sono rimasti parzialmente vuoti. Il meccanismo è semplice: meno frutta e verdura disponibile significa maggiore pressione sui prezzi. A questo si aggiunge l’aumento delle importazioni: nei primi quattro mesi dell’anno quelle di frutta fresca sono cresciute del 9% in quantità, con un incremento del 44% per i prodotti provenienti dall’Africa. Per Coldiretti servono quindi interventi urgenti per proteggere le produzioni, gestire meglio l’acqua, rafforzare le assicurazioni e soprattutto riequilibrare la distribuzione del valore.