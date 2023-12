Oggi sospese le lezioni per 20 classi al liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cittadella a causa di un guasto alla caldaia che non permette il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

La sospensione delle lezioni non coinvolge l’ala di edificio dell’istituto Barozzi, così come la succursale del liceo di Corso Cavour.

Complessivamente al liceo Muratori San Carlo sono iscritti per l’anno scolastico in corso 1382 alunni.