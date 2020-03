La strada della chiusura anticipata della stagione calcistica sembra ormai quella più battuta da istituzioni e protagonisti del mondo del pallone. La prima indicazione è arrivata dal ministro Spadafora, che ha anticipato il prolungamento fino a fine aprile del divieto di allenarsi, indicazione da cui Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha preso spunto per suggerire come difficilmente ci saranno i margini per tornare in campo. Solo la Figc e la Lega di Serie A restano ancora fiduciose, mentre la Lega Pro ha convocato per venerdì l’assemblea delle società in video call per fare il punto. Di tutto questo si parlerà stasera all’interno di Sport Qui, il nostro approfondimento calcistico delle ore 21. Interverranno in collegamento Massimo Poli, preparatore atletico del Modena, e Tommaso Nobile, portiere del Carpi, oltre ad alcuni rappresentati della stampa modenese. Al termine, dalle 22 circa, prosegue la nostra iniziativa #iorestoacasa con il calcio su Tv Qui. Stasera si potrà rivedere il largo successo per 4-1 del Modena in Serie D sul Calvina dello scorso novembre, poi i canarinI torneranno protagonisti giovedì 2 aprile nel successo sulla Reggiana nel derby firmato da Ferrario. Mercoledì e venerdì invece spazio al Carpi 2017-18 in B con le immagini delle due vittorie casalinghe su Ascoli e Parma.