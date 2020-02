All’interno l’intervista a Salvatore Giardina (allenatore Vignolese)

Non è più una sorpresa la Sanmichelese, che in Eccellenza infila la terza vittoria nelle ultime 4 gare nel derby col Fiorano e sale a -3 dal secondo posto. I sassolesi volano grazie ai gol dell’eterno Zocchi, Puglisi e Vacondio. In un turno in cui esulta anche il Formigine, grazie all’1-0 sul Castelvetro firmato Sarnelli, la sorpresa la piazza la Cittadella capace di strappare un punto a Traversetolo sul campo della Piccardo terza: la truppa di Paganelli sogna con Ascari fino al 94’, quando viene raggiunta dalla punizione di Hoxha. In Promozione torna ad allungare in vetta la Modenese, unica a vincere delle prime 4: la truppa di Pivetti passa a San Possidonio con la Quarantolese grazie a Lusvarghi e Andreoli e ora è a +4 sul Campagnola che pareggia 0-0 a Vignola nel big match che andrà in onda stasera su Tv Qui alle 23. Una gara con un paio di chance per parte il cui risultato alla fine soddisfa il mister vignolese Salvatore Giardina, sempre quarto a -7 dalla vetta.