All’interno l’intervista a Francesco Cattani (allenatore Castelvetro)

Era la gara della vita e il Castelvetro non l’ha fallita. La quarta giornata di ritorno di Eccellenza mette sotto i riflettori la squadra di mister Cattani, che battendo 1-0 la Folgore Rubiera completa la sua rimonta e scavalcando proprio i reggiani esce per la prima volta dagli ultimi due posti. Un successo firmato dal difensore classe 2000 Dembacaj che su corner trova la zampata giusta e fa esultare mister Cattani. Fra le modenesi sorridono anche Sanmichelese e San Felice: i sassolesi passano in rimonta con un super Zocchi a Fidenza col Borgo San Donnino, mentre il San Felice sbanca Rolo. In Promozione cade la capolista Modenese, trafitta dalla Vignolese e ora il Campagnola è a -2 dalla vetta