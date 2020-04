Oggi nella nostra provincia sono 119 i casi positivi al Coronavirus in più, altri 18 i decessi, 12 uomini e 6 donne. Il bilancio più pesante è per Carpi, che oggi conta 5 vittime. Crescono fortunatamente anche i guariti: 14 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 14 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 165 le persone che hanno sconfitto il virus. Dei 119 nuovi casi positivi, 92 sono in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in terapia intensiva, 25 in altri reparti

Ecco in dettaglio i nuovi casi positivi provincia per provincia:

Bastiglia 1 Bomporto 2 Campogalliano 1 Camposanto 1 Carpi 9 Castelfranco E. 2 Castelnuovo R. Castelvetro 1 Concordia 2 Fanano Finale Emilia 3 Formigine 9 Guiglia 1 Lama Mocogno 2 Maranello 6 Medolla 1 Mirandola 3 Modena 28 Nonantola 1 Palagano 1 Pavullo 6 Ravarino 1 Riolunato 1 San Felice S/P 24 San Possidonio 2 San Prospero Sassuolo 5 Soliera 1 Spilamberto 1 Vignola 2 Zocca Non residenti in prov. 2

Sono inserite nel conteggio regionale 18 persone decedute.

Uomo, 1931, Concordia. Uomo, 1934, Pavullo. Donna, 1927, Maranello. Uomo, 1925, San Possidonio. Donna 1938, San Felice. Donna, 1935, Carpi. Uomo, 1940, Ravarino. Uomo, 1931, Soliera. Donna, 1945, Carpi. Uomo, 1928, Formigine. Uomo, 1940, Palagano. Uomo, 1940, San Felice. Donna, 1935, Carpi. Uomo, 1937, Polinago. Uomo, 1937, Modena. Uomo, 1925, Carpi. Uomo, 1925, Carpi. Donna, 1943, Fiorano