Nel video l’intervista a Filomena Acquafredda, Responsabile settore Energia Federconsumatori Modena

Per soli due mesi, novembre e dicembre, un pensionato di 95 anni si è visto recapitare una bolletta del gas da 3116 euro. Una cifra da capogiro, come non si vedeva dai mesi in cui i rincari dell’energia erano al loro picco. La disavventura è stata segnalata e ricostruita da Federconsumatori, che ha spiegato come la storia sia nata in seno al mercato libero. Non è un caso isolato: sempre più utenti si stanno rivolgendo agli sportelli di Federconsumatori lamentando bollette di oltre 1000 euro; un ossimoro, considerato il momento attuale, in cui i prezzi della materia prima sono tornati pressoché ai livelli pre-rincari. E la prossima bolletta, nasconderà probabilmente altre amare sorprese. Il tutto è dovuto, spiega Federconsumatori, ai contratti sottoscritti nel mercato libero da persone che temevano eccessive variazioni dei prezzi di mercato e che non hanno avuto modo di ricevere la comunicazione o di verificare la variazione di costi da parte del gestore.