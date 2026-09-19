Nel video l’intervista a:

– Simona Pedretti, Direttrice servizio di sorveglianza AUSL

– Loretta Casolari, Direttrice servizi di sorveglianza AOU

L’Emilia Romagna si avvicina sempre di più ai modelli virtuosi del nord-Europa dove la mobilità sostenibile è parte integrante della vita quotidiana dei cittadini e dei lavoratori. E’ stato inaugurato infatti al Centro Servizi di Baggiovara, nell’ambito della Settimana della Mobilità che si celebra ogni anno dal 16 al 22 settembre, il nuovo deposito biciclette, che saranno a disposizione dei dipendenti. Un’iniziativa che genera importanti benefici non solo per l’ambiente ma soprattutto per la salute dei lavoratori. Come è noto infatti integrare l’attività fisica nella routine giornaliera, utilizzando la bicicletta negli spostamenti quotidiani casa-lavoro, consente di prevenire le malattie cardiovascolari, ridurre e dello stress e migliorare il benessere psicofisico. Senza contare il contributo diretto rivolto al miglioramento della qualità dell’aria. Al 31 luglio scorso, con 433 iscritti all’iniziativa, sono stati percorsi oltre 137.000 chilometri per un totale di circa 33.900 viaggi effettuati, e sono state ridotte cos’ 19,2 tonnellate di anidride carbonica.