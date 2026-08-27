Nel video l’intervista a Vasco Lolli, Presidente Comitato Territoriale Fipav Modena

Il meglio del Beach Volley è finalmente arrivato: questa mattina alle 10 Piazza Roma si è animata con le schiacciate e i palleggi della prima sfida di qualificazione per i quarti di finale del Beach Pro Tour, competizione mondiale che porta proprio a Modena le squadre più forti della disciplina. Sono state una coppia italiana e una bulgara a scaldare la sabbia nella prima partita del primo giorno di torneo, con la vittoria conquistata dagli azzurri. A scendere in campo, fino alle 22, sono sedici coppie maschili e femminili che si sfideranno nelle qualificazioni per stabilire le quattro che conquisteranno l’accesso ai due tabelloni principali dove, ad attenderle, ci sono altre dodici coppie per genere. Tutto intorno al campo di sabbia, un’arena allestita per l’occasione ad ingresso totalmente gratuito e in grado di ospitare 800 spettatori, proprio di fronte alla splendida facciata del Palazzo Ducale. 20mila le persone attese nei prossimi quattro giorni