Nel video le interviste a Roberto Reggiani Presidente Mutina Beach, Vasco Lolli Presidente Fipav Modena, Valentina Gottardi, Vincitrice Beach Pro Tour e Tiziano Andreatta, Vincitore Beach Pro Tour

Scoccano le 20.30 in piazza Roma e il sipario si apre sulle finali del Beach Pro Tour. Sono centinaia le persone che fino all’ultimo provano a mettersi in coda per assicurarsi un posto mentre altre si piazzano davanti al Maxi-schermo allestito in piazza Roma per non perdersi neanche un attimo di questo spettacolo. Tanta la soddisfazione per coloro che per la seconda edizione hanno portato il beach volley mondiale a Modena.

L’atto conclusivo al femminile ha visto scontrarsi le stelle azzurre Valentina Gottardi, Modenese doc, e Reka Orsi Toth contro le giovani emergenti Van Vegten/De Groot, che sono state letteralmente sgretolate sotto i colpi delle campionesse italiane. Il match si chiude infatti col punteggio di 21-13, 21-12 in poco più di 40 minuti di gioco.

La finale maschile è stata invece tutta italiana e si è conclusa con il trionfo di Tiziano Andreatta e del giovane enfant prodige Raoul Acerbi contro Marco Di Felice e Davide Borraccino. Questa coppia arrivata alla sfida per l’oro aveva mostrato ottima continuità già nei tre giorni di gare, riuscendo a spuntarla anche contro la coppia di caratura internazionale composta da Caminati e Rossi.