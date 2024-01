L’ultimo set vinto dal Modena Volley risale alla vittoria a Catania per 3-2 contro il Saturnia Acicastello, dello scorso 16 dicembre 2023. Dopo quel successo in Sicilia è iniziata un’escalation clamorosa di risultati negativi, che hanno messo i gialloblù su binari completamente sbagliati. Quattro KO consecutivi, tra Superlega e Coppa Italia, tutti con lo stesso risultato di 3-0. Quattro sconfitte che hanno portato il Valsa Group all’ottavo posto, in una situazione delicata per la squadra, che sembra non riuscire più a trovare fiducia nei propri mezzi. L’ultimo KO in casa contro Verona è stato il punto più basso della stagione, con un Modena Volley irriconoscibile, che aveva dato segnali di vita nell’insuccesso di Coppa Italia contro Perugia. Recentemente c’è stato un confronto tra la squadra e l’allenatore Francesco Petrella, che ieri sera è stato confermato sulla panchina del Modena con un comunicato ufficiale del club. La presidente Giulia Gabana punta fortemente sul concetto di progetto nel lungo periodo, sottolineando la necessità di avere pazienza in un gruppo giovane e pieno di potenzialità. Per alzare il livello delle prestazioni, come scritto nel comunicato, è fondamentale adesso uscire da questo momento negativo, rimanendo uniti verso gli obiettivi prefissati per questa stagione. Nonostante questa dichiarazione ufficiale della società, la prossima gara in programma in trasferta contro Monza è decisiva per il futuro del coach e della squadra in questa annata di pallavolo. L’appuntamento di domenica prossima 14 gennaio alle ore 17.45 è da non sbagliare, contro i lombardi che arrivano alla partita dopo tre sconfitte consecutive in campionato.