Sale il carrello della spesa, ma a spingere l’inflazione sono soprattutto energia e trasporti. Ad agosto i prezzi al consumo registrano un aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente e del 3,2% rispetto ad agosto dello scorso anno. Sul fronte delle spese quotidiane, i beni alimentari crescono dello 0,4% in un mese. A incidere maggiormente sull’aumento mensile dei prezzi sono però i beni energetici, che segnano un incremento del 3,1%. Crescono in particolare gas, elettricità e combustibili, con la divisione relativa alla casa che registra un aumento dello 0,9%. Un’altra voce che pesa sull’inflazione di agosto è quella dei trasporti, in crescita del 2,5%, anche per effetto dei rincari dei carburanti e dei prezzi dei viaggi. Sul versante opposto, diminuiscono i prezzi dei servizi di ristorazione e alloggio, mentre restano invariati quelli dei servizi di istruzione. Nel complesso, ad agosto l’aumento dei prezzi è stato quindi trainato soprattutto da energia e trasporti, mentre il carrello della spesa ha registrato una crescita più contenuta.