Abbondanti le precipitazioni di questi ultimi giorni anche sul territorio provinciale, specialmente nella zona collinare e montana dove permane l’attività di monitoraggio da parte dei tecnici della Provincia che hanno riscontrato disagi in particolare sulla strada provinciale 30 a Renno di Pavullo, dove si è verificato uno smottamento della scarpata di monte della strada, che tuttavia non ha provocato interferenze col regolare transito stradale e sulla strada provinciale 17 tra Settecani e Cà di Sola, dove si sono aperte fessurazioni e buche a bordo strada. Sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro in località “Biricuccola” di Pavullo si sono verificate fessurazioni con buche nella sede stradale, causate dalle abbondanti precipitazioni. Ma l’ondata di maltempo ha provocato anche una frana in Appennino. Ieri mattina intorno alle 6 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza una frana a Monchio, in via Monte Croce, vicino ad alcune abitazioni.