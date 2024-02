Smottamenti e disagi alla viabilità anche nelle zone montane e collinari del modenese a causa del maltempo. Costante l’attività di monitoraggio da parte dei tecnici della Provincia che hanno riscontrato disagi in particolare sulla strada provinciale 30 a Renno di Pavullo, dove si è verificato uno smottamento della scarpata di monte della strada e sulla strada provinciale 17 tra Settecani e Cà di Sola, dove si sono aperte fessurazioni e buche a bordo strada. Ricordiamo la frana in Appennino a Monchio, in via Monte Croce, vicino ad alcune abitazioni.