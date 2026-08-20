Nel video l’intervista a Matteo Di Bonaventura, Dg Atletic CDR Mutina

L’anno della riconferma in un campionato complicato come quello di Eccellenza, per provare a far meglio della stagione d’esordio. Con la preparazione precampionato cominciata ormai da un paio di settimane e la seconda amichevole estiva con il Fiorano disputata ieri, l’Atletic CDR Mutina si avvicina alla seconda stagione nel massimo campionato dilettantistico regionale: dopo il settimo posto conquistato l’anno scorso, all’esordio assoluto in categoria, per il club del patron Gianlauro Morselli l’obiettivo è decisamente quello di confermarsi e, se possibile, migliorarsi, nonostante un girone tutt’altro che semplice. Idee ambiziose per una società che cresce di anno in anno. La prima di campionato contro l’Arcetana il prossimo 30 Agosto, poi tante sfide affascinanti in un girone A che vedrà protagonista anche la Spal: per l’Atletic CDR Mutina, che ha costruito un organico con tante riconferme importanti e qualche novità, è l’occasione per misurarsi anche con avversarie molto attrezzate. Anche per questa stagione, gli arancioni saranno la terza squadra di Modena: decisamente un motivo di grande orgoglio.