Nel video l’intervista a:

– Gianlauro Morselli, Patron Atletic CDR Mutina

– Pier Francesco Pivetti, Ds Atletic CDR Mutina

Una partenza meno positiva di quanto ci si attendesse, ma con un orizzonte che sembra decisamente sereno. Si è tenuto ieri sera il consueto appuntamento di inizio stagione con partner e sponsor dell’Atletic CDR Mutina, impegnato anche in questa stagione nel campionato di Eccellenza: l’obiettivo degli arancioni, dopo l’ottimo settimo posto dello scorso campionato, è ovviamente quello di riconfermarsi in un girone A che vede protagoniste squadre di livello come Vianese e Spal, anche se le prime tre giornate hanno portato in dote solo una vittoria, ottenuta domenica contro la Fidentina. Le prime giornate hanno portato anche al cambio di allenatore: Paganelli si è dimesso, sostituito poi da Mirko Fontana, che ha esordito con una vittoria. La scelta di Fontana come nuovo allenatore sembra aver pagato subito, ma ora per la CDR Mutina comincia un nuovo percorso.