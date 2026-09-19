Nel video l’intervista a Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola

Centinaia di persone si sono riunite questa mattina nella chiesa di Gesù Redentore, per l’Assemblea Pastorale Interdiocesana. Un momento importante non solo per fare il punto sulle attività svolte dalle diocesi e dalle parrocchie, ma anche per tracciare la strada per il loro futuro, nel quale rientra il fondamentale passaggio dell’unificazione, che si avvia verso la conclusione. Questa mattina si sono presentati i Vicari territoriali, scelti dall’Arcivescovo Monsignor Erio Castellucci, che saranno diretti referenti e collaboratori all’interno di cinque aree individuate nella diocesi unita. Si tratta di Don Daniele Bernabei per l’Area di Mirandola-Finale Emilia, Don Andrea Zuarri per il vicariato di Carpi, don Alberto Zironi per Modena-Nonantola, don Luca Fiorati per la Pedemontana e don Martino Lofek per la Montagna. Una riorganizzazione che si avvia a compimento, anche se ancora la data per l’unificazione completa non è certa. Nel corso dell’Assemblea è stata raccontata anche la quotidianità delle parrocchie e dell’attività diocesana, a partire da sette esperienze pastorali, sette storie per raccontare il cuore della vita cristiana del territorio, caposaldo della comunità, dalla cura dei malati all’inclusione dei bambini con disabilità