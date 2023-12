Risveglio bianco in gran parte della provincia. Durante la notte la neve è iniziata a cadere sulle montagne e sulle colline arrivando a toccare anche la pianura. Le campagne di Modena e Castelfranco si sono trovate coperte di coltre bianca, ma senza accumuli significativi. Nella città della Ghirlandina qualche fiocco ha ricoperto le auto e i tetti delle case. La viabilità non ha risentito del fenomeno. Rallentamenti si sono registrati solo in Appennino.