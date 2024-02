Nel video, l’intervista al “Sandrone”, Sauro Torricelli

Sandrone non mente: anche quest’anno il Carnevale modenese vedrà sfilare centinaia e centinaia di maschere coloratissime e divertenti, figlie dei folklori e le storie di numerosi paesi e città. Domani è il grande giorno del Giovedì Grasso che quest’anno vede un corteo rivisitato. La grande parata guidata dalla Famiglia Pavironica partirà alle 14 da Piazza Dante per poi passare su via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi e immettersi su corso Vittorio Emanuele per dirigersi nel cuore della città. Dal balcone del municipio la Famiglia Pavironica farà alle 16 il suo tradizionale Sproloquio, trasmesso in diretta da Tv Qui. Dopo di ché il corteo ripartirà per corso Duomo, via Emilia Centro, via Farini, fino a piazza Roma dove proseguirà la festa e la Famiglia Pavironica farà il suo ingresso a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Per consentire il passaggio delle maschere la viabilità cittadina subirà variazioni. Lungo il percorso prestabilito la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente o subire rallentamenti. Sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, via Tre Febbraio, in via Saragozza (sul lato Est da via Rimembranze a via Mascherella). In via Emilia Centro nel tratto compreso tra corso Canalgrande e corso Duomo sarà sospesa la circolazione.