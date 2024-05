La notizia arriva come un fulmine a cielo sereno, è stata arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, 51 anni, latitante dal 1° maggio 2021, all’indomani della scomparsa della giovane figlia. Era in un villaggio ai confini con il Kashmir. Come è noto, sulla donna pendeva una condanna all’ergastolo decisa dalla Corte di Assise di Reggio Emilia nel dicembre scorso, accusata dell’omicidio di Saman. Il giorno dopo la scomparsa della figlia, lei e il marito, Shabbar Abbas, erano partiti per fare ritorno in patria. Le manette sono scattate ai suoi polsi dopo una lunga ricerca e grazie ad un mandato di cattura internazionale che gravava su di lei nell’ambito delle attività d’indagine attuate in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana