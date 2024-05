Nel video le interviste:

Alberto Caldana, Presidente Centro Servizi Volontariato Terre Estensi

Matteo Tiezzi, Presidente Fondazione Modena

Emanuel Ingrao, Fondatore e Ceo Shifton

Per l’immobile ex colombofili, legato al Parco Novi Sad, è nato un nuovo concept che ne ridisegna gli spazi e li immagina al servizio di persone fragili. Rigenerare per creare nuove relazioni e sostenibilità sono le parole cardine sulle quali si basa il progetto, avviato a partire dalla collaborazione dei cittadini. L’ex colombofili è stato immaginato come sede del nuovo centro servizi, un luogo di aggregazione capace di accogliere nuove attività rivolte al mondo dei bisognosi e della disabilità, con percorsi di autonomia e occupazione. Un impegno preso da Fondazione Modena, Centro Servizi di volontariato Terre Estensi, in partnership con Shifton, Comune e Provincia, che ha visto un lavoro di quattro mesi. Il concept vuole rigenerare non solo l’area ex colombofili, vuota da moltissimi anni, ma anche il vicino Parco Novi Sad, promuovendo lo sviluppo di relazioni socialmente e culturalmente significative.