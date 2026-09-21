Oltre 200 cacciatori controllati, dieci sanzionati. È il bilancio della prima giornata di caccia alla selvaggina stanziale in provincia di Modena, che domenica ha visto in campo 20 pattuglie impegnate nei controlli su tutto il territorio. Tra collina e pianura si stima la presenza di circa 3mila cacciatori modenesi, ai quali si sono aggiunti quelli arrivati dalle altre province. Nel mirino degli agenti, polizia provinciale e locale, carabinieri forestali, guardie volontarie e degli Atc, soprattutto il rispetto delle regole di sicurezza. Le dieci sanzioni contestate riguardano infatti il mancato rispetto delle distanze minime, le annotazioni non effettuate correttamente sul tesserino e l’abbigliamento non conforme. La normativa impone di mantenere almeno cento metri dagli immobili, cinquanta dalle strade e 150 metri dagli appostamenti verso aree sensibili e dalle piste ciclabili. La stagione venatoria prosegue ora la domenica e il giovedì, fino alle 13. Da ottobre aumenteranno le giornate disponibili, secondo quanto previsto dal calendario regionale, mentre martedì e venerdì resteranno giorni di stop. Confermate anche le cinque giornate per la caccia al cinghiale fuori dalle zone interessate dalle restrizioni per la peste suina. Resta infine l’obbligo di tutelare colture, frutteti e impianti di irrigazione durante l’attività venatoria.