Nel video l’intervista ad Anna Forni Coordinatrice del Nido Amendola

Per i bambini è tempo di tornare sui banchi, o meglio, tra i giochi: questa mattina si sono riaperti i cancelli dei nidi e delle scuole d’infanzia. Il nuovo anno educativo quest’anno conta in città più di 2mila piccoli della fascia 0/3 anni, tra nidi comunali e privati, mentre sono circa 4mila i bambini dai 3 ai 6 anni che hanno ripreso le scuole d’infanzia. Un servizio fondamentale per la socialità e l’apprendimento dei bambini, che ogni anno vengono salutati anche dalle istituzioni. Questa mattina il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessore Federica Venturelli hanno fatto tappa al nido Amendola e alla scuola d’infanzia Tamburini, per augurare un buon lavoro alle educatrici

L’avvio dell’anno educativo vede protagonisti anche i genitori, nell’ambito di servizi che aiutano anche nella gestione degli impegni familiari tra bambini e lavoro