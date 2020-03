Sta circolando anche a Modena un falso volantino, scritto apparentemente su carta intestata del Ministero dell’Interno, che invita eventuali non residenti a lasciare le abitazioni che li ospitano oltre che a fornire – durante i controlli – documenti e contratti d’affitto . La Polizia locale ricorda che non sono in corso operazioni di controllo come quelle descritte dalla falsa comunicazione che, molto probabilmente, rappresenta un espediente per creare confusione e trovare il modo di entrare negli alloggi per commettere furti. Tutti i cittadini che vedessero presso le proprie abitazioni tali fogli sono invitati a prestare la massima attenzione e a non far circolare ulteriormente informazioni che possano creare opportunità per malintenzionati. Le prime segnalazioni riguardo il falso volantino sono arrivate nei giorni scorsi dal quartiere Appio di Roma. Tra le ipotesi c’è quella che vede dietro la truffa un solo autore, ma forse dopo i primi casi di Roma, circolando l’immagine sui social e nelle chat, altri avrebbero riprodotto lo stesso falso in svariate città della Penisola.