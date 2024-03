Nel video l’intervista ad Annalisa Arletti, Candidata Sindaca Carpi

Il centrodestra di Carpi presenta il suo candidato: è Annalisa Arletti, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, il nome in cui si stringe la coalizione che intende interrompere oltre 70 anni di amministrazione di centrosinistra. In un auditorium Arturo Loria gremito la candidata sindaca ha presentato i punti principali della sua campagna elettorale: tra i primissimi, la sicurezza e il centro storico. Anche lo sport è un tema al centro del programma elettorale di Arletti, affinché “Carpi Città dello Sport” non sia uno slogan vuoto. Mentre il centrosinistra deciderà domani, attraverso le primarie, il suo candidato, oggi Arletti vuole rendere chiara la forte discontinuità del suo progetto politico rispetto all’amministrazione attuale