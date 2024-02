Il Modena a Pisa per ritrovare un successo che manca dal 3-0 contro il Parma. Bianco ritrova Strizzolo, nell’11 titolare si ricompone il tandem offensivo Gliozzi-Abiuso. Nel Pisa dal 1′ minuto Nicholas Bonfanti, grande ex della gara, già a quota 3 gol con la maglia nerazzurra.

PRIMO TEMPO

Il Modena parte bene nella prima parte della gara, trovando subito una clamorosa occasione con Abiuso, che a pochi passi dalla porta non riesce a segnare, centrando in pieno il portiere Loria. In un’atmosfera di protesta da parte degli Ultras del Pisa, i toscani fanno fatica a venire fuori dalla retroguardia con il pressing organizzato dei canarini. I gialli sfiorano il vantaggio anche con la sforbiciata di Gliozzi, tolta dalla porta dal portiere, dopo il cross dalla sinistro di Corrado. Intorno alla mezz’ora cambia l’inerzia della gara e il Pisa riesce ad impostare con maggiore sicurezza, trovando più spazi anche in attacco, specialmente con Bonfanti e Tramoni. Dopo un grande intervento di Seculin su un colpo di testa di Canestrelli, al 44′ arriva il gol del vantaggio pisano con Mlakar, che batte il portiere dei gialli dopo essersi inserito alla perfezione tra le maglie dei difensori avversari; ottimo il lancio a tagliare il campo del capitano del Pisa Antonio Caracciolo, decisivo per l’1-0 degli uomini di Aquilani.

SECONDO TEMPO

Il Modena nella ripresa trova subito il pari grazie ad un errore clamoroso da parte di Canestrelli, che lascia campo aperto ad Abiuso, freddo e lucido davanti a Loria. Al 48′ un 1-1 fondamentale per i canarini, usciti dal campo delusi dopo la rete di Mlakar a fine primo tempo. Come contro lo Spezia e il Cosenza, il Modena rimane nuovamente in superiorità numerica, con l’espulsione al 60′ per doppia ammonizione di Valoti. Il Modena riesce a sfruttare al 75′ la superiorità numerica, con il gol del neoentrato Strizzolo, bravo a liberarsi su un cross e a segnare da terra la rete del 2-1 dei canarini. La doccia fredda per il Modena arriva nei minuti finali con il clamoroso 2-2 dei toscani grazie al colpo di testa di Canestrelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Modena si spinge in attacco nel finale di gara e trova anche il gol del 3-2, annullato per un fuorigioco che lascia molti dubbi e rabbia nell’ambiente gialloblù.