Un’altra sconfitta pesante per il Modena Volley, che chiude il 2023 con il KO per 3-0 in trasferta nel big match contro Milano (27-25 25-17 25-18). Nel primo set i gialloblù erano riusciti a tenere testa agli avversari, che si sono imposti senza problemi nel secondo e terzo parziale. Come nella batosta casalinga contro Piacenza, il Modena ha commesso numerosi errori e alle prime difficoltà della gara ha ceduto anche mentalmente di fronte ai padroni di casa, trascinato dall’ex gialloblù Ishikawa e Reggers. Un momento delicato per la squadra di Coach Petrella, al momento a quota 17 in classifica, a pari punti con il Verona. Dopo il filotto di quattro vittorie consecutive, gli emiliani hanno subito due sconfitte pesanti, che fanno chiudere l’anno con parecchi dubbi sulla ripresa a gennaio. Il primo impegno del 2024 è in programma il 4 gennaio alle 20.30, con la difficilissima trasferta sul campo del Perugia, per i quarti di finale della Coppa Italia. La Superlega del Modena ripartirà invece dalla gara casalinga contro il Verona del 7 gennaio.