Foto di copertina, d’archivio

Continuano i controlli straordinari ad “Alto Impatto” contro criminalità diffusa, le attività di spaccio e l’immigrazione clandestina. In una maxi-operazione disposta dal questore Lucio Pennella, squadre di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Reparto Prevenzione Crimine, con il supporto di Polizia Stradale e Ferroviaria hanno pattugliato le zone più fragili e più spesso teatro di episodi di cronaca della città. I controlli hanno riguardato in particolare la stazione ferroviaria, i Giardini Ducali, il Parco XXII Aprile, il Novi Sad e il Parco Ferrari, dove sono state utilizzate anche unità cinofile, viste le frequenti segnalazioni dei cittadini di attività di spaccio. Un ingente dispiegamento di forze che ha portato a controllare complessivamente 227 persone, di cui 132 cittadini stranieri, oltre a 58 veicoli. La Polizia stradale ha riscontrato in particolare 29 violazioni al codice della strada, ritirando due patenti e applicando un fermo fiscale. Un uomo è stato denunciato per aver violato il Foglio di via obbligatorio nella zona della stazione dei treni