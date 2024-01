Proseguono fino a mercoledì 17 gennaio compreso le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia-Romagna che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5. In base alla misura, oltre ai diesel Euro 5, restano fermi anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana con la manovra ordinaria. Come in questo caso le limitazioni si applicano dalle 8.30 alle 18.30 all’interno delle tangenziali