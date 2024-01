A causa dello stato di allerta emesso dall’Arpae per il superamento dei valori giornalieri delle Pm10 proseguono fino a venerdì 2 febbraio compreso le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia-Romagna che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5.

Come per la manovra ordinaria, anche in emergenza le limitazioni si applicano dalle 8.30 alle 18.30 nell’area compresa all’interno delle tangenziali. Vietato, tra gli altri, anche effettuare combustioni all’aperto