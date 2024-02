Nel video, l’intervista all’Ing. Massimo Valente, Dirigente Aipo Area Emilia Orientale

La pioggia insiste sul nostro territorio e ha fatto rialzare l’attenzione sul nodo idraulico, con un’allerta arancione valida per tutta la giornata di oggi per la piena dei fiumi che però presenta un costante abbassamento. Nelle prossime ore e anche nella giornata di domani sono previste ulteriori piogge, ma la situazione – come spiegato da Aipo Area Emilia Orientale – non sarebbero tali da creare un peggioramento della situazione attuale. L’effetto del persistere delle precipitazioni dovrebbe solo moderare la velocità di abbassamento dei livelli che ancora, per quanto riguarda il Secchia e il Panaro sono sopra soglia 2. L’attenzione perciò rimane alta. Riaperti nel frattempo, intorno alle 15 i due ponti sul fiume Secchia chiusi precauzionalmente al traffico nella serata di martedì 27 febbraio, Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. Riaperto anche il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, lungo la diramazione della strada provinciale 255. Rimangono chiusi invece Ponte Motta, quello di via Curtatona e, nel carpigiano, anche Ponte San Martino Secchia. Le precipitazioni che ci sono state nel corso della notte scorsa, seppur deboli, avevano generato nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani del Secchia. Intorno alle 5 di questa notte il corso d’acqua aveva toccato i 9,17 metri a Ponte Alto. I monitoraggi continuano, quindi, su tutto il territorio provinciale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, mentre a Modena il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale, per seguire con attenzione, insieme ad Aipo, un quadro meteo che continua a prevedere pioggia.