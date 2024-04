Nel video, l’intervista a:

Roberto Butelli, segretario Provinciale Siulp

Col. Antonio Caterino, comandante Carabinieri di Modena

Donatella Dosi, questore di Modena

Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale

Alfonso Montalbano, segretario generale aggiunto USMIA Carabinieri

Di riciclaggio non si parla abbastanza, eppure la direzione dovrebbe essere quella opposta. A dirlo sono i relatori di un convegno organizzato dal sindacato dei Carabineri Usmia, della Polizia di Stato Siulp e da Cisl, con i dati forniti dalla Banca d’Italia alla mano. Nel 2022 l’Emilia-Romagna ha visto le segnalazioni di riciclaggio aumentare, arrivando a sfiorare i 10mila fascicoli. E in questo contesto Modena è maglia nera. Campanelli d’allarme, che possono nascondere infiltrazioni criminali in grado di danneggiare fortemente il territorio. A cosa fare attenzione quindi, e qual è l’importanza della segnalazione? Il convegno, che ha visto la partecipazione anche di diversi sindaci, è volto a sensibilizzare e a creare una collaborazione ampia per il contrasto al riciclaggio.