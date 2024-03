Nel video le interviste a:

Camillo Po, Referente Comitato residenti quartiere Sacca

Silvia Tagliazucchi, Vicepresidente Collettivo Amigdala

Laura Petrucci, Collettivo Amigdala

E’ arrivata la guida del Villaggio Artigiano di Modena Ovest!

Si tratta del primo villaggio artigiano in Italia, fondato nel 1953, per favorire la ripresa economica del dopoguerra.

Un luogo a metà tra presente e passato, dove si sviluppano e tramandano mestieri artigianali e antiche conoscenze da non disperdere.

Il Villaggio è un importante patrimonio storico-culturale ed economico di Modena e la guida è un vero e proprio vademecum per conoscere il Villaggio, concepito come numero speciale della rivista “Fionda”, con il coordinamento editoriale del Collettivo Amigdala.

Realizzata in formato tascabile da portare con sé in ogni occasione, la guida propone diversi itinerari tematici, illustrati da mappe, immagini e testi, che ci faranno conoscere le storie e le curiosità del Villaggio Artigiano di Modena Ovest.