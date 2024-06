Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di un’area cani attrezzata di circa 800 metri quadrati all’interno del parco Gelmini, nella zona di via Mafalda di Savoia a Modena est, tra le vie Gelmini e Silvati.

L’Amministrazione comunale ha infatti recentemente approvato il progetto esecutivo per l’intervento, del valore di 35 mila euro e che avrà una durata di circa un mese, volto a consentire agli amici a quattro zampe di correre liberamente e giocare in sicurezza, privi di museruola e senza essere tenuti al guinzaglio, ma sempre sotto il monitoraggio degli accompagnatori e nel rispetto del regolamento. La realizzazione dell’area cani nella zona è la risposta alla richiesta di cittadini arrivata all’Amministrazione a febbraio 2023 attraverso una petizione. Tale esigenza è emersa a fronte del sempre più cospicuo numero di possessori di cani, non solo residenti nel quartiere, e vista l’assenza di un’area dedicata in zona.

L’area di sgambamento cani sarà accessibile da via Gelmini tramite attraversamenti pedonali e da via Silvati con accesso diretto. I lavori riguarderanno in particolare la realizzazione di una recinzione dell’area in rete metallica plastificata con accesso pedonale per i fruitori (una platea d’ingresso in materiali permeabili) e carrabile per i mezzi di manutenzione, l’installazione di una fontana di abbeveramento cani con relativo impianto idraulico per l’alimentazione, l’ampliamento dell’impianto di illuminazione con nuovi corpi illuminanti a led, oltre alla sistemazione generale delle aree, alla messa a dimora di nuovi alberi di seconda grandezza per creare un adeguato ombreggiamento delle zone di sosta, alla realizzazione di un impianto di irrigazione a corredo del verde e alla collocazione di elementi di arredo come panchine, portarifiuti e cartelli informativi.