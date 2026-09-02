Era stato fermato dai Carabinieri perché aveva cercato di sottrarre capi d’abbigliamento da un negozio, ma durante l’identificazione si è ferito da solo e, portato in ospedale, ha aggredito un operatore del pronto soccorso. Per questo un uomo, di cui non si conoscono ulteriori generalità è stato arrestato per il delitto di lesioni personale aggravate. Il tutto è accaduto la sera del 27 agosto, quando i militari di Modena sono stati chiamati in via Emilia Centro. Lì, l’uomo aveva sfondato la vetrina di un negozio con un tombino per sottrarre due berretti, poi recuperati dai militari e restituiti. Ma durante le fasi di fotosegnalamento, l’indagato ha commesso atti di autolesionismo che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza al pronto soccorso di Baggiovara. Arrivato all’interno dei locali della “sala verde due”, l’uomo ha preso un’asse spinale rigida con cui avrebbe cercato di ribaltare i carrelli contenenti materiale medico, poi ha aggredito il personale sanitario. In particolare, ha morso al torace l’autista dell’ambulanza, procurandogli un’evidente ecchimosi, in seguito ha colpito più volte un infermiere. L’intera dinamica, spiega la Procura di Modena, è stata evidenziata dai filmati di videosorveglianza dell’ospedale. Una volta immobilizzato sulla barella, è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. Ieri il Gip ha convalidato l’arresto.