Nel video l’intervista a Elisa Gagliardelli, mamma del ragazzino aggredito

La paura di una madre, dopo l’aggressione al figlio, si trasforma in un’iniziativa per tutta la comunità. A Vignola, Elisa Gagliardelli, mamma del 14enne rapinato e minacciato con coltelli e machete a inizio agosto mentre tornava a casa, ha deciso di trasformare quella brutta esperienza in una rete di cittadini pronti ad aiutarsi e a tornare a vivere anche i luoghi più delicati della città. L’aggressore gli aveva portato via cellulare e soldi. Un episodio che aveva lasciato il ragazzo sotto choc e la famiglia profondamente preoccupata. Ora, da quella paura, nasce il gruppo “Vignola sicura – Cittadini attivi”, che in pochi giorni ha già raccolto già 400 iscritti. Un progetto diverso dal Controllo di vicinato, già attivo a Vignola dal 2019. Qui l’idea è più ampia e si sviluppa su due fronti: da una parte il mutuo soccorso tra cittadini, dall’altra la presenza volontaria nei luoghi dove si registrano maggiori problemi di degrado o vivibilità. Domenica 23 agosto è in programma il primo appuntamento: dalle 19 alle 20.30 i partecipanti partiranno dal parco della biblioteca, raggiungeranno la stazione ferroviaria e concluderanno il percorso al giardino del municipio.