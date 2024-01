Un’ennesima aggressione violenta si è consumata in città a Modena. E’ accaduto sabato sera intorno alle 23. Vittima un giovane modenese 32enne che stava raggiungendo la sua auto dopo una sera trascorsa con gli amici. Si trovava lungo vicolo Foschieri, nei pressi di via Gallucci quando, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, è stato avvicinato da un gruppo di alcuni stranieri con l’intenzione di rubargli il cellulare che in quel momento aveva in mano. Ma il ragazzo, quando gli è stato sfilato il telefono, ha cercato di riprenderselo rincorrendo il gruppo. La reazione del giovane però ha scatenato la loro violenza ed è stato fatto bersaglio di calci e pugni per poi scappare anche col suo portafoglio. Secondo chi ha visto la scena racconta che la giovane vittima è stata lasciata a terra quasi svenuta. Poi l’allarme e i soccorsi. Il 32enne ha riportato ferite al volto e una frattura al naso. E’ stato dimesso ieri mattina, domenica.