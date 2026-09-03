Nel pomeriggio del 2 settembre 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti presso una struttura ricettiva della città, in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

Secondo quanto ricostruito, un uomo senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine si era presentato nell’albergo dove aveva soggiornato, chiedendo la restituzione di un pacco lasciato in deposito. Invitato ad attendere il tempo necessario per effettuare le verifiche, l’uomo avrebbe improvvisamente reagito sputando verso un dipendente della struttura. Subito dopo avrebbe estratto un coltellino multiuso e colpito ripetutamente con alcuni pugni la vetrata d’ingresso dell’albergo, per poi allontanarsi a piedi.

Particolarmente dettagliata la descrizione fornita agli operatori: l’uomo indossava delle ciabatte ed era costretto a camminare con l’ausilio di una stampella, a causa di un’andatura claudicante.

Le pattuglie hanno quindi avviato le ricerche nelle vie circostanti, riuscendo a rintracciarlo poco dopo nei pressi di un centro per le dipendenze. Al momento dell’intervento dei militari, l’uomo si trovava in un forte stato di alterazione psicofisica e avrebbe opposto una ferma resistenza, brandendo minacciosamente la stampella contro gli operanti e rivolgendosi a loro con frasi ingiuriose.

Di fronte al rifiuto di sottoporsi al controllo, uno dei Carabinieri ha attivato la pistola ad impulsi elettrici “Taser X2”, puntandola verso l’uomo. Il dispositivo ha consentito di ricondurre immediatamente la situazione alla calma, inducendo l’esagitato a desistere e a stendersi a terra.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nella tasca dei pantaloni un coltello multiuso in acciaio, con una lama della lunghezza di 6,5 centimetri, che è stato posto sotto sequestro.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo è attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, con l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

Al termine delle attività, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per i reati di minaccia a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di armi atte ad offendere.