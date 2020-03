Salgono a 1739 i casi positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna. Nel bollettino odierno i dati presentano luci e ombre. Se migliora la situazione a Piacenza, la provincia più colpita dall’inizio del contagio, a Modena la situazione peggiora. Nello specifico, nella nostra provincia sono 36 in più i contagiati, una crescita maggiore rispetto a ieri, quando il numero in salita era pari a 11. Sono quindi in tutto 163 i pazienti nel nostro territorio e si contano anche due morti in più. In particolare uno dei deceduti è l’uomo ritrovato morto ieri mattina nella sua abitazione in via Morselli. A seguito dei tamponi effettuati dalla Medicina Legale, il 64enne, molto conosciuto in città, è risultato avere il Coronavirus. Sarà l’autopsia a stabilire se è stato proprio il Covid ad essergli fatale o se la morte è stata provocata da un diverso malore. L’uomo aveva patologie pregresse, per cui era seguito da specialisti al di fuori della provincia di Modena. Da giovedì era in isolato in casa su consiglio del proprio medico. La sanità pubblica ha avviato l’indagine epidemiologica per individuare i suoi contatti stretti e porli in isolamento. L’altro decesso è invece una donna di Castelvetro del 1939, ricoverata in terapia intensiva al policlinico. Dei nuovi 36 casi, c’è anche il primo minore. 17 pazienti sono in isolamento, 16 nel reparto di malattie infettive. 2 sono di Bomporto, 9 di Carpi, 3 di Fiorano, 1 di Formigine, 1 di Maranello, 6 di Modena, 1 di Nonantola, 2 di Novi, 1 di Prignano, 1 di San Felice, 1 di San Prospero, 7 di Sassuolo e 1 di Soliera.

L’AUSL SEGNALA che sono stati riscontrati altri casi positivi al Coronavirus tra i colleghi dell’operatore sanitario dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. In seguito alla prima positività verificata nei giorni scorsi nel nosocomio, sono stati effettuati numerosi tamponi per accertare lo stato di salute dei suoi contatti stretti, anche in ambito lavorativo. Dei risultati giunti finora, sono due quelli positivi relativi ad operatori sanitari, che sono già da alcuni giorni in isolamento domiciliare e in discrete condizioni di salute

IL PUNTO IN REGIONE

In dettaglio, sono questi i casi di positività su tutto il territorio regionale, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 664 (31 in più rispetto a ieri), Parma 378 (53 in più), Rimini 245 (39 in più), Modena 163 (36 in più), Reggio Emilia 114 (10 in più), Bologna 108, di cui 42 del circondario imolese (complessivamente 22 in più, di cui 5 del circondario imolese), Ravenna 31 (7 in più), Forlì-Cesena 24 (di cui 17 Forlì e 7 Cesena, complessivamente 4 in più, di cui 1 a Cesena e 3 a Forlì), Ferrara 12 (4 in più rispetto a ieri).