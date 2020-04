Torna a crescere la curva dei nuovi casi positivi in Emilia-Romagna. Rispetto a ieri ce ne sono 342 in più a fronte di quasi 6mila test effettuati. Numero che però ancora una volta viene superato dalle guarigioni giornaliere che sono oggi 445. Modena si conferma una delle province dove il contagio è più in discesa. Nelle ultime 24 ore si contano solo 23 nuovi malati. Altri 73 sono stati trovati a Piacenza, 64 a Parma, 68 a Reggio Emilia, 51 a Bologna, 28 a Ferrara e altri 34 in più complessivamente in tutta la Romagna. Il numero dei decessi è in lieve diminuzione, ma complessivamente costante, sono 57 in tutta la Regione, 22 uomini e 35 donne, di cui 9 nel territorio Modenese. Il numero dei ricoverati nei reparti Covid-19 è ormai in costante calo da ormai due settimane ovvero dallo scorso 9 aprile, quando negli ospedali regionali c’erano 3769 malati di Coronavirus di cui 361 nelle terapie intensive. Oggi se ne contano 3167 fra questi 282 sono in rianimazione. Parallelamente diminuiscono anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.903, 116 in meno rispetto a ieri.